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بأكبر حصيلة منذ 7 أشهر.. السعودية تسجل 728 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

بأكبر حصيلة منذ 7 أشهر.. السعودية تسجل 728 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

بأكبر حصيلة منذ 7 أشهر.. السعودية تسجل 728 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
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سجلت السلطات الصحية السعودية خلال آخر 24 ساعة 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ سبعة أشهر.

يتبع..

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