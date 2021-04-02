بأكبر حصيلة منذ 7 أشهر.. السعودية تسجل 728 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال آخر 24 ساعة 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ سبعة أشهر.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (728) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (8) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (404) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (378,873) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/YSjTPG2j6d — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 2, 2021

يتبع..