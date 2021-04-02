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مسؤول لبناني: 1.5 مليون جرعة من لقاح "فايزر" ستصل إلى البلاد خلال 3 أشهر

أخبار العالم العربي

مسؤول لبناني: 1.5 مليون جرعة من لقاح
Reuters
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أعلن رئيس اللجنة التقنية الوطنية للقاح كورونا في لبنان، عبد الرحمن البزري، أن ما لا يقل عن مليون ونصف مليون جرعة من لقاح "فايزر" ضد كورونا ستصل إلى لبنان خلال الـ 3 أشهر القادمة.

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وأوضح رئيس اللجنة التقنية الوطنية للقاح كورونا في لبنان بأن "كل مواطن يتلقى اللقاح يمكنه أخذ شهادة معترف فيها عالميا".

وأشار البزري في حديث تلفزيوني إلى أنه "ستكون هناك بحبوحة لقاحية في لبنان".

وانطلقت في لبنان في وقت سابق من الأسبوع الجاري عملية التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وأول حقنة أعطاها وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، لزميله وزير النقل ميشال نجار.

المصدر: " النشرة" 

 

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