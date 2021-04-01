 
مباشر
عاجل
الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية
Reuters
صواريخ وطائرات بدون طيار معروضة في معرض في مكان مجهول في اليمن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3is

قال التلفزيون الرسمي السعودي إن قوات التحالف أحبطت هجوما بطائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باليمن صوب مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

إقرأ المزيد
الحوثيون يعلنون استهداف
الحوثيون يعلنون استهداف "مواقع حساسة ومهمة" في الرياض بطائرات مسيرة

من جهته، كتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر": "سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطايرتين نوع قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف "يأتي هذا الاستهداف ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على بلدنا".

وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إحباط هجوم صاروخي كانت الجماعة تخطط لتنفيذه في جبهة محافظة مأرب.

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على مواقع في عمق الأراضي السعودية.

وقبل أسبوع، أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار تحت مراقبة الأمم المتحدة، لكن الحوثيين كثفوا هجماتهم.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا