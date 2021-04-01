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الحوثيون يعلنون استهداف "مواقع حساسة ومهمة" في الرياض بطائرات مسيرة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف
Reuters Khaled Abdullah
عناصر لجماعة الحوثيين - صورة أرشيفية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الخميس عن تنفيذها هجوما جديدا بواسطة طائرات مسيرة على ما وصفته بـ"مواقع حساسة ومهمة" في العاصة السعودية الرياض.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر": "تمكن سلاح الجو المسير فجر اليوم من تنفيذ عملية هجومية في عاصمة العدو السعودي الرياض بأربع طائرات مسيرة استهدفت مواقع حساسة ومهمة، كانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

ولم يكشف سريع المزيد من التفاصيل عن العملية، فيما لم يعلق التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى الآن على إعلان الحوثيين هذا.

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على مواقع في عمق الأراضي السعودية.

المصدر: RT

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