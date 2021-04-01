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حرس الحدود الإيراني: سنكثف جهدنا مع العراق للقضاء على معاقل الإرهاب

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حرس الحدود الإيراني: سنكثف جهدنا مع العراق للقضاء على معاقل الإرهاب
منفذ حدودي بين العراق وإيران
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أكد قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، اليوم الخميس، وجود تعاون وتنسيق مع العراق لتأمين الحدود بين البلدين، لتدمير معاقل "الجماعات الارهابية" والعناصر الشريرة.

وقال في تصريحات صحفية، إن "محافظة كرمنشاه المتاخمة لمدينتين عراقيتين تشهد تحركات بين حين وآخر للزمر المناوئة وأعداء الجمهورية الإسلامية، لكنها تحظى بظروف جيدة جدا، وليس هناك أي قلق بشأن الوضع الأمني في نقاطها الحدودية".

وأضاف، أن "قوات حرس الحدود المستعدة واليقظة في محافظة كرمانشاه تمكنت على الدوام من إفشال مخططات الأعداء والفئات المناوئة، وستواصل مهامها خلال العام الجديد الإيراني (بدأ في 21 مارس الماضي)، وبمزيد من الاقتدار للدفاع عن سلامة أراضي البلاد".

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وأشار كودرزي إلى أن "حرس الحدود الإيراني سيضاعف إجراءاته بالتعاون مع الجانب العراقي، من أجل القضاء على المعاقل التابعة للجماعات الإرهابية والعصابات الشريرة".

وفي فبراير الماضي أعلن الجيش الإيراني إجراء مناورات عند الشريط الحدودي مع العراق بمدينة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه غرب إيران.

وتهدف إيران من خلال تلك المناورات إلى تقييم ميداني للقدرات والمعدات القتالية والدفاعية للقوة البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

 

المصدر: "إرنا" + RT

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