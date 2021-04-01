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سوريا والعراق يبحثان عودة المهجرين من البلدين إلى أوطانهم

أخبار العالم العربي

سوريا والعراق يبحثان عودة المهجرين من البلدين إلى أوطانهم
Reuters
طفل سوري لاجئ، أرشيف
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بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، اليوم الخميس، مع وزيرة الهجرة والمهجرين في العراق، إيفان فائق جابرو، عودة المهجرين من البلدين إلى أوطانهم.

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وأوضح الوزير مخلوف خلال لقائه جابرو في دمشق أن سوريا حريصة على تأمين جميع متطلبات المواطنين العراقيين الذين يعيشون في سوريا، والحفاظ على أمنهم وأمانهم وتسهيل عودتهم إلى العراق في حال رغبوا، لافتا إلى أن "الدولة اتخذت الكثير من الإجراءات لتسهل عودة السوريين القاطنين في العراق إلى بلدهم سوريا وتبسيط إجراءات دخولهم دون أي عرقلة، وأمنت سبل عيش كريمة لهم".

من جانبها أكدت جابرو ضرورة تعميق التعاون بين الوزارتين وفتح آفاق جديدة للعمل وتسهيل عملية العودة الطوعية للعراقيين الموجودين في سوريا وللسوريين الموجودين في العراق.

المصدر: سانا

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