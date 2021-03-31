غزة.. اكتشاف إصابات بطفرة كورونا البريطانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة عن اكتشاف إصابات بالطفرة البريطانية لكورونا في القطاع.

وقال القدرة في تصريح لقناة "الأقصى" الفلسطينية: "تم اكتشاف مصابين في غزة بالطفرة البريطانية من فيروس كورونا، وبعد المتابعة، فإن أعراض الطفرة الجديدة هي ذاتها الأعراض السابقة".

وأضاف: "بناء عليه نتعامل معها بذات البروتوكول للمصابين بكورونا".

وتابع: "كل الحالات اليومية التي تسجل حتى اللحظة، هي ضمن قدرات وزارة الصحة، ولم تشكل أي ضغط على طبيعة عمل كوادرها".

سائد السويركي – غزة

المصدر: RT