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غزة: أكثر من ألف إصابة بكورونا خلال يوم والوضع الوبائي خطير

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غزة: أكثر من ألف إصابة بكورونا خلال يوم والوضع الوبائي خطير
Reuters MOHAMMED SALEM
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء، تسجيل أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، لأول مرة منذ عدة أشهر، بعدما انخفض عدد المصابين إلى أقل من مئتين في الأسابيع الأخيرة.

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وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "تم تسجيل 1061 إصابة جديدة بنسبة 29 % من العينات التي فحصت والبالغة 3651 عينة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في القطاع".

بذلك ارتفع عدد مصابي كوفيد في القطاع إلى نحو 65500 بينما بلغ عدد الوفيات 610 حالات منذ بداية انتشار الوباء.

وذكرت وزارة الصحة أنها "سجلت بعض الحالات بالطفرة البريطانية وحالتهم مستقرة" دون مزيد من التفاصيل.

وقال نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة مجدي ضهير، إن "الوضع الوبائي بقطاع غزة خطير وهناك زيادة واضحة للحالات المصابة التي تدخل المستشفيات".

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وأوضحت الوزارة أن ازدياد الاصابات "سيدفع لاتخاذ سلسلة من الاجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة الموجة الثانية من انتشار الفيروس".

وفرضت حكومة "حماس" التي تدير القطاع السبت الماضي إغلاقا يبدأ في التاسعة مساء وحتى الصباح للحد من تفشي الفيروس.

وتسلم قطاع غزة ما مجموعه 81600 جرعة مقدمة من الإمارات والسلطة الفلسطينية.

ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح إلى 20663 شخصا في قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليونين و254 ألفا، حسب بيان وزارة الصحة.

المصدر: أ ف ب

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