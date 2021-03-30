"يديعوت أحرونوت": خطة دولية لتطعيم 7 آلاف تاجر من غزة ضد كورونا

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مقترح دولي لتطعيم 7 آلاف تاجر من قطاع غزة ضد كورونا، ممن يدخلون "بشكل دائم" الى الضفة الغربية وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أجنبية، أنه تمت بلورة خطة دولية مؤخرا من شأنها أن تسمح للتجار بالحصول على التطعيم عند معبر بيت حانون "ايرز"، قبل دخولهم إلى إسرائيل، على أن يمنحه ممرضون أجانب من موظفي إحدى المنظمات الدولية على الأرجح.

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وحسب الصحيفة، فإن إسرائيل لن تمانع هذه الخطة الدولية التي قد تكون جزء من اتفاقية تسوية بين إسرائيل وقطاع غزة، كما أن حركة "حماس" من جانبها قد صادقت عليها.

ومن المقرر أن تكون قطر هي الدولة الممولة لهذه الخطة، وستدفع ثمن 14 ألف جرعة لقاح للتجار، بحيث يحصل كل تاجر على جرعتان، من صنع شركة "فايزر".

وتهدف الخطة لتجديد تحركات التجار الى إسرائيل والضفة، بعد أن توقفت بشكل تام منذ أكثر من سنة بسبب الوباء، ما شكل ضربة للاقتصاد الغزي، الذي يعاني أصلا من أزمة كبير نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وتشهد غزة زيادة ملحوظة في عدد الإصابات منذ بداية الشهر الجاري، مع تشخيص مئات الإصابات وتسجيل عدة حالات حرجة يوميا، ما دفع السلطات لفرضت إجراءات وتقييدات مشددة للحد من انتشار الفيروس، بينها الإغلاق الليلي الذي بدأ سريانه السبت الماضي.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"