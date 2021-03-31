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مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "فساد المليار دولار"

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مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضية
AFP
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أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" لجلسة 26 مايو المقبل، وذلك للمرافعة وحضور المتهمين بشخصهم.

وثبت قيام المتهم الأول نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراي أوشن" بتحويل مبالغ عدة من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) في سويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء الشرعية عليها بإجمالي 4.272.500 مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ.

المصدر: "الوطن"

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