الكويت: أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أعربت الكويت عن تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما الحثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية على أن حل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة يجب يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتهم في التنمية.

وأكدت الوزارة على أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

كما أكدت دعمها للمساعي الرامية إلى إنهاء ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف.

المصدر: RT