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الكاظمي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

أخبار العالم العربي

الكاظمي يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية
Reuters POOL
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
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توجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية.

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وسيلتقي خلال الزيارة، بالمسؤولين السعوديين لبحث عدد من الملفات وتعزيز التعاون المشترك بين بغداد والرياض، وفقا لبيان حكومي.

وكتب الكاظمي على حسابه في "تويتر": "نتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرس قيم البناء والتكامل، انطلاقا من المشتركات التي تجمعنا".

المصدر: RT

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