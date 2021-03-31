سوريا.. مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجار قنبلة في دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجار قنبلة في منطقة ركن الدين، شمال العاصمة دمشق.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن "قنبلة كانت بحوزة المدعو قصي عيسى انفجرت أثناء تواجده في الشارع بمحلة ركن الدين في دمشق، ما أدى إلى وفاة حاملها وإصابة 7 أشخاص كانوا متواجدين بالقرب منه".

وأضافت أن دوريات قسم ركن الدين حضرت إلى المكان، وتم إسعاف المصابين، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.

دمشق : انفج.ار قن.بلة كانت بحوزة المدعو ( قصي عيسى ) أثناء تواجده في الشارع بمحلة ركن الدين ما أدى إلى وفاته وإصابة سبعة... Posted by ‎وزارة الداخلية السورية‎ on Tuesday, March 30, 2021

المصدر: RT