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اليمن.. محافظ حضر موت يعلن حالة الطوارئ على خلفية مقتل متظاهر وإصابة آخرين

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اليمن.. محافظ حضر موت يعلن حالة الطوارئ على خلفية مقتل متظاهر وإصابة آخرين
Reuters
احتجاجات في حضر موت باليمن - أرشيف
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أمر محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني بإعلان حالة الطوارئ في المحافظة وتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة ميفع، على خلفية مقتل متظاهر وإصابة آخرين.

من جهته نفى مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، الأنباء التي ترددت حول قيام حراسة المحافظ بإطلاق النار على مواطني مدينة ميفع بمديرية بروم ميفع.

وقال المصدر، إن "محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، زار معسكر الحمراء وعاد بعدها إلى مدينة المكلا، ولم تقم حراسته بإطلاق أي نار على المواطنين، وما تردد عن إطلاق نار من حراسة المحافظ تجاه المواطنين لا أساس له من الصحة".

وأجرى البحسني اتصالات بمدير عام مديرية بروم ميفع والعقلاء والمشايخ والوجهاء بالمديرية، للاطمئنان على أوضاعهم.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عددا من المتظاهرين أصيبوا أثر اعتداء قوات عسكرية على احتجاجات غاضبة نفذها أبناء مدينة ميفع بحضرموت، للمطالبة بتوفير الخدمات وتشغيل التيار الكهربائي المنقطع عن مدينتهم لقرابة عام.

صلاح العاقل – اليمن

المصدر: RT

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