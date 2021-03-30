ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء مع سلطان عمان هيثم بن طارق، عرضا خلاله مضمون إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وقالت وكالة "واس" السعودية إن الجانبين بحثا التحديات البيئية التي تواجه المنطقة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وأشاد سلطان عمان بمبادرات ولي العهد السعودي وأعرب عن مساندة سلطنة عمان لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

المصدر: "واس"