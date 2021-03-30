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السعودية: التسوية السياسية بإشراف أممي شرط المساهمة في إعمار سوريا

أخبار العالم العربي

السعودية: التسوية السياسية بإشراف أممي شرط المساهمة في إعمار سوريا
Reuters
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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن التسوية السياسية بإشراف أممي هي الحل الوحيد للأزمة السورية.

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وطالب بن فرحان خلال مشاركته في مؤتمر "دعم سوريا" عبر الفيديو، إيران بوقف مشروعها للتغيير السكاني والطائفي في سوريا، مشددا على أن تلك التسوية هي شرط المساهمة في إعمار ذلك البلد.

وعقد اليوم الثلاثاء في بروكسل المؤتمر الخامس من أجل دعم سوريا بحث خلاله المشاركون وضع السوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين.

المصدر: وسائل إعلام سعودية 

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