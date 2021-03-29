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سوريا.. إغلاق 3 معابر إنسانية في إدلب وحلب إثر تعرضها لقصف المسلحين

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سوريا.. إغلاق 3 معابر إنسانية في إدلب وحلب إثر تعرضها لقصف المسلحين
Reuters
الأزمة السورية - أرشيف
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الفريق أول ألكسندر كاربوف، إغلاق ثلاثة معابر إنسانية في محافظتي إدلب وحلب اعتبارا من الـ30 من مارس الجاري، بسبب قصف المسلحين لها.

وقال كاربوف إن "الأوضاع في المناطق المتاخمة لمعبري "سراقب و"ميزناس" في محافظة إدلب، وفي معبر "أبو زيدين" في محافظة حلب، اللتي فتحت بمساعدة هيئة حماية المدنيين الروسية، لا تزال تتدهور".

وأضاف: "التنظيمات الإرهابية التي كثفت نشاطها في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التركية تقوم بقصف استفزازي وتعطل حركة المواطنين والمركبات في ممرات الخروج".

وأشار إلى أنه "في ظل الظروف الحالية، فإنه اعتبارا من الـ30 من مارس الجاري، سيتم تعليق عمل هذه الممرات الإنسانية، لحين استقرار الوضع وتهيئة الظروف التي تضمن سلامة المواطنين".

وفتحت الممرات الإنسانية الثلاثة لتسهيل خروج الراغبين من المدنيين من المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لسكان تلك المناطق.

المصدر: RT

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