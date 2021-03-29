السفارة الأمريكية في الأردن: فيديو الفلافل قديم

أكدت السفارة الأمريكية في الأردن أن الفيديو المتداول للسفير هنري ووستر خلال قيامه بإعداد "الفلافل" دون ارتداء الكمامة أو التزامه إجراءات الوقاية الصحية، "قديم".

وقالت السفارة: "سمعنا أن فيديو عام 2018 الخاص بنا والذي يظهر سفيرنا الحالي وهو يقوم بطهي الفلافل ينتشر مرة أخرى! هذا يجعلنا نرغب بتناول الفلافل وقضاء الوقت مع بعضنا حيث يمكننا التجمع بدون كمامات أو تباعد اجتماعي".

وأضافت: "لكننا سعداء باتباع تدابير الصحة العامة لمواصلة حماية عائلتنا وأصدقائنا وجيراننا".



يذكر أن ووستر شغل منصب القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالأردن خلال عام 2018.

المصدر: "عمون"