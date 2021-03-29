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السفينة العالقة في قناة السويس تعدل وضعها رغم أنباء عودتها إلى الوضع السابق

أخبار العالم العربي

السفينة العالقة في قناة السويس تعدل وضعها رغم أنباء عودتها إلى الوضع السابق
Reuters
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كشف موقع فيسيل فايندر المختص بمتابعة حركة السفن في قناة السويس عودة السفينة إلى وضعها الطبيعي في القناة بصورة كاملة بعد جهود السحب والقطر التي قامت بها هيئة قناة السويس.

السفينة العالقة في قناة السويس تعدل وضعها رغم أنباء عودتها إلى الوضع السابق
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وقالت وكالة "رويترز" في البداية وفقا لشاهد ومصدر، إن السفينة العالقة في قناة السويس في مصر تعود إلى وضعها بعرض القناة بفعل الرياح الشديدة قبل محاولة القطر التالية.

وذكر المصدر وفقا للوكالة أن مقدمة السفينة لا تزال في المياه رغم تغير موقعها وأنها ليست على الأرض.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أن المصريين نجحوا اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

وكانت مصر أعلنت تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وتوجهها إلى منطقة البحيرات لفحصها في عملية قد تستمر 48 ساعة.

ورجح رئيس هيئة قناة السويس استئناف الملاحة في القناة ظهر اليوم الاثنين.

المصدر: رويترز

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