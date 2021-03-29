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مصر.. حملة كبيرة ضد "برغر كينغ" بعد استغلالها أزمة قناة السويس

مال وأعمال

مصر.. حملة كبيرة ضد
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اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في مصر حملة كبيرة خلال الساعات الأخيرة، لمقاطعة "برغر كينغ"، على استغلال أزمة قناة السويس بشكل ساخر.

مصر.. حملة كبيرة ضد

واجتاح هاشتاغ "قاطعوا برغر كينغ" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على خلفية نشر السلسلة لإعلانها الذي يشتمل على استهزاء وسخرية من أزمة السفينة الجانحة، إذ اعتبر مستخدمو ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة المتداولة للإعلان "سوء أدب من الشركة"، داعين إلى مقاطعة منتجاتها.

مصر.. حملة كبيرة ضد

ونشر حساب فير ماتشادو، الذى يعرف نفسه عبر "تويتر" بأنه الرئيس التنفيذي للتسويق في "برغر كينغ" العالمية، صورة لإعلان الشركة الجديد الذي يحمل سخرية واستهزاء من أزمة السفينة، ما أثار حالة غضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة في مصر، لتتوالى دعوات المقاطعة للشركة الأم وفروعها.

مصر.. حملة كبيرة ضد

المصدر: RT

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