الجيش الإسرائيلي يعلن عن "محاولة دهس متعمدة" ضد جنود شرق رام الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سائقا فلسطينيا نفذ محاولة دهس بسيارة أمس الأحد ضد جنود كانوا في موقف سيارات قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق رام الله بالضفة الغربية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر "تويتر" أن "المخرب قام بتسريع سيارته نحو عدد من الجنود تواجدوا بالقرب من عين ماء في المكان واصطدم بعدة سيارات إسرائيلية دون وقوع إصابات".

#عاجل قوات جيش الدفاع تعتقل مخربًا يشتبه في محاولته تنفيذ عملية دهس بالقرب من عين ينبوع جنوب شرق رام الله حيث قام المخرب بتسريع سيارته نحو عدد من الجنود تواجدوا بالقرب من عين ماء في المكان واصطدم بعدة سيارات إسرائيلية دون وقوع إصابات.

تم اعتقال المخرب ونقله للتحقيق — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 28, 2021

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته ألقت القبض على المهاجم، وأن التحقيق الأولي يشير إلى أن هذه كانت "محاولة هجوم إرهابي".

وقالت إذاعة الجيش إن السائق هو أحمد غزاوي (25 عاما)، مضيفة أنه سبق أن سجن لقيامه بإلقاء حجارة وزجاجات حارقة على إسرائيليين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية