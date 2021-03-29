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الجيش الإسرائيلي يعلن عن "محاولة دهس متعمدة" ضد جنود شرق رام الله

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن عن
Reuters Ammar Awad
عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (صورة أرشيفية)
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن سائقا فلسطينيا نفذ محاولة دهس بسيارة أمس الأحد ضد جنود كانوا في موقف سيارات قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق رام الله بالضفة الغربية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر "تويتر" أن "المخرب قام بتسريع سيارته نحو عدد من الجنود تواجدوا بالقرب من عين ماء في المكان واصطدم بعدة سيارات إسرائيلية دون وقوع إصابات".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته ألقت القبض على المهاجم، وأن التحقيق الأولي يشير إلى أن هذه كانت "محاولة هجوم إرهابي".

وقالت إذاعة الجيش إن السائق هو أحمد غزاوي (25 عاما)، مضيفة أنه سبق أن سجن لقيامه بإلقاء حجارة وزجاجات حارقة على إسرائيليين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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