الكعبي يبحث مع السفير الروسي سبل تسريع إيصال لقاح "سبوتنيك V" إلى العراق

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي مع سفير روسيا لدى بغداد مكسيم مكسيموف العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك في كافة المجالات ولاسيما الصحية والاقتصادية.

وناقش الكعبي مع مكسيموف موضوع لقاح كورونا واهتمام العراق بالحصول على لقاح "سبوتنيك V" الروسي منذ المراحل الأولى لبدء انتاجه، معتبرا أن "إيصاله بالسرعة الممكنة يعزز من قيمة العلاقة الثنائية بين البلدين، ويساهم في رفع الجانب المعنوي للمصابين بالوباء ويخدم القضية الإنسانية في مكافحة فيروس كورونا".

ودعا الكعبي إلى "تفعيل دور لجنة الصداقة العراقية الروسية بما يساهم في خدمة مصالح الشعبين، ومنح الجانب الصحي الدور الأكبر من التعاون في المرحلة الحالية نتيجة لما يمر به العراق والعالم من انتشار كورونا"، مشيدا بـ"الجهود المبذولة من قبل السفير الروسي في هذا الإطار".

أشرف العزاوي - العراق

المصدر: RT