الصحة العراقية لـRT: مباحثاتنا جادة لاستيراد مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، اليوم الخميس، أن المباحات ما زالت مستمرة مع الحكومة الروسية لاستيراد مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

وقال لـRT، إن "العراق ما زال على تواصل مستمر مع الحكومة الروسية، وقبل أيام زارنا السفير الروسي لدى بغداد وأكدنا أهمية الوصول لنتائج إيجابية بهذا الشأن".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية خولت السفير العراقي في موسكو للتوقيع على عقد الاستيراد، والاتفاق الأولي يشير إلى مليون جرعة".

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ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا المصل آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته مؤخرا.

المصدر: RT