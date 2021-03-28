العشائر العربية لـRT: الفياض وعدنا بإخراج حزب العمال الكردستاني من سنجار

أعلن مزاحم الحويت، المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها بالعراق اليوم الأحد، أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعد بإخراج حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار.

وقال الحويت لـRT، إن "الفياض وعد خلال زيارته إلى محافظة نينوى، شيوخ العشائر بحل قضية قضاء سنجار العالقة بين بغداد وأربيل وإعادة النازحين إلى مناطقهم وفرض هيبة الدولة وإخراج عناصر الحزب العمالي الكردستاني منه".

وأضاف، أن "شيوخ العشائر أبلغوا الفياض بعدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم خوفا من جرائم حزب العمال الكردستاني".

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وقبل أيام أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق الركن عبد الأمير الشمري لـRT، أن قضاء سنجار في محافظة نينوى خاضع بالكامل لسيطرة القوات الاتحادية.

وتشهد سنجار توترات بين فترة وأخرى خاصة من قبل حزب العمال الكردستاني الذي يمتلك نفوذا كبيرا هناك.

المصدر: RT