قائد عسكري عراقي لـRT: سنجار تحت سيطرة القوات الاتحادية

أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أن قضاء سنجار في محافظة نينوى خاضع بالكامل لسيطرة القوات الاتحادية.

وقال لـRT، إن "قضاء سنجار حاليا تحت سيطرة القوات الاتحادية بشكل كامل، والحياة طبيعية".

وأضاف، أن "المدينة آمنة بشكل كبير ولم تسجل فيها أي حادثة أو حتى جريمة جنائية خلال الأشهر الستة الماضية".

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وأفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بأن وفدا أمنيا رفيعا وصل إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى على خلفية توترات يشهدها بين فترة وأخرى.

وتشهد سنجار توترات بين فترة وأخرى خاصة من قبل حزب العمال الكردستاني الذي يمتلك نفوذا كبيرا هناك.

المصدر: RT