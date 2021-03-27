استمرار محاولات تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

ستشهد الساعات المقبلة محاولة جديدة لتعويم السفينة الجانحة في مجرى قناة السويس مع حلول موجات المد البحري المتوقعة.

وقالت هيئة قناة السويس إنها ستستعين بنحو 14 مركب قطر وحفر دفعت بها إلى الموقع انتظارا لحدوث المد البحري مساء السبت.

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وأضافت أنها ستقوم بتحريك المزيد من المعدات لتصل إلى الموقع مع الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي إن "الجرافات تمكنت من إزالة نحو 9 آلاف طن من الأوحال حول جسم السفينة وكانت الآمال معقودة على إمكانية تعويمها يوم السبت لكن قناة السويس شهدت جزرا في الصباح وتراجعا في مستوى المياه".

ووجه ربيع الشكر لمسؤولي عدد من الدول التي عرضت المساعدة في تفريغ حمولة السفينة، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تدرس هذه العروض لتختار واحدا من بينها.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT