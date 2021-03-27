شركة شحن: سيتم تحويل بعض السفن من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح

قالت مجموعة "سي.إم.أيه سي.جيه.إم" لشحن الحاويات يوم السبت، إنها قررت تحويل مسار بعض السفن لتلتف حول رأس الرجاء الصالح على خلفية تعطل حركة الملاحة عبر قناة السويس.

وقالت الشركة التي مقرها فرنسا في تحديث على الإنترنت إنه سيتم مبدئيا تحويل مسار سفينتين.

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وأضافت أنها تدرس أيضا طرقا بحرية أو سككا حديدية أو طرقا جوية بديلة لنقل البضائع التي لم يتم تحميلها بعد.

ولا تزال حركة الملاحة في قناة السويس معطلة بعد أن جنحت سفينة حاويات ضخمة وأغلقت المجرى المائي، فيما تتواصل جهود السلطات المصرية لتعويمها في ظل تأثر حركة التجارة العالمية.

ووصلت أزمة السفن المصطفة إلى المحيط الهندي، حيث سببت شللا اقتصاديا حول العالم.

وبعد جنوح سفينة الشحن "إيفر غرين" في قناة السويس، لا تزال مصر تحاول قطرها من أجل تيسير مرور السفن الأخرى عبر قناة السويس، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.

واستأنفت هيئة قناة السويس محاولة تعويم جديدة بعد ظهر اليوم السبت، في وقت وصف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي جنوح السفينة بأنه "حادث شديد الاستثنائية".

وكانت شركة هولندية تعمل على تعويم السفينة الجانحة قد قالت إنه من الممكن تحرير السفينة في غضون الأيام القليلة المقبلة إذا تمكنت قاطرات ثقيلة والعمليات الجارية لتجريف الرمال من حول مقدمتها ومد مرتفع إزاحتها من مكانها.

ويبلغ وزن سفينة الحاويات "إيفر غيفن" 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين.

وقدر الخبراء أن يستغرق تحرير السفينة ما يصل إلى أسبوع في أفضل سيناريو، ولكن من المرجح أن تستمر العملية لعدة أسابيع.

المصدر: رويترز