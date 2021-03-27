نيابة بنغازي العسكرية: توقيف مشبوهين بتهمة اغتيال الورفلي

أعلن رئيس النيابة العسكرية في بنغازي شرقي ليبيا العقيد علي ماضي، القبض على اثنين من المشبوهين في قضية اغتيال المقدم محمود الورفلي.

وقال ماضي، إن "المقبوض عليهما والمشتبه بهما في قضية اغتيال الورفلي موجودان على ذمة التحقيق في النيابة".

وأضاف: "نطمئن الجميع أن المشتبه بهما موجودان تحت سلطة العدالة، وفي حال تأكدت براءتهما سيتم اطلاق سراحهما، أما إذا ثبت العكس سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

وأشار إلى أن "أحد المشتبهين، وهي امرأة تم القبض عليها بأمر من النيابة، وكانت تهدد أحد المواطنين في شارع عشرين حاملة السلاح، وهذا في حد ذاته جريمة".

ومن جانبه قال رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى عبد الباسط أبوغريس: "تحفظوا على ذكر أسماء المشتبه بهما حرصا على حياتهما"، مشيرا إلى أنه "اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم سيتم حجز أي سيارة معتمة مهما كانت تبعيتها".

وشدد على أن "الغرفة ستمنع منعا باتا دخول أي قوة أمنية للمنازل، إلا بتصريح من النيابة العسكرية، وكذلك عمليات إطلاق النار في المناسبات والأفراح"، متوعدا بمعاقبة المخالفين.

المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية"