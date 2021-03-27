أول مشاهد من داخل عربات قطار سوهاج المنكوب (فيديو)

بث "تلفزيون اليوم السابع" المصري مشاهد من داخل عدد من العربات المنكوبة في حادث تصادم قطارين أحدهما للركاب، وقع أمس الجمعة في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

ورصد "اليوم السابع" خلال البث آثار الحطام داخل العربات المختلفة التي تعرضت للانقلاب نتيجة الحادث، حيث تبين تهالكها بالكامل وتضررها من شدة الارتطام بين القطارين.

وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، اليوم السبت، إن 105 سيارات إسعاف من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة تعاملت مع الحادث للتمكن من الإخلاء الأمثل والآمن في وقت قياسي، وتم إرسال المصابين إلى المستشفيات بشكل عاجل، وتم ذلك بمساعدة الأهالي أيضا.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عاجل لمجلس رئاسة الوزراء، أنه تم توفير 3 آلاف كيس دم، بجانب الدم الموجود في المحافظة، متابعة: "رصدنا 64 حالة إصابة ووفاة تم نقلها من قبل الأهالي، منهم 20 في حالة غيبوبة وكان في الإبلاغ بأنها جثامين.. وبعد التدقيق من قبل وزارة الصحة والنيابة العامة والأجهزة المعنية ومتابعة كل المستشفيات.. وصلت الإصابات إلى 185 إصابة، والوفيات 19 حالة، و3 أكياس أشلاء حتى هذه اللحظة.. والملاحظ أن الإصابات زادت بعد التدقيق والمتابعة الطبية لأن فيه حالات تم تسجيلها على أنها حالات وفاة ولكنها كانت في غيبوبة تامة بعد التدقيق.. وتم خروج 90 حالة".

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وتابعت أن هناك "116 كسورا في العظام.. و89 جراحا مختلفة.. و20 كانوا في غيبوبة تامة ما بعد الارتجاج.. وتم نقل 3 حالات جراحات دقيقة إلى معهد ناصر بالأمس".

وكانت حركة القطارات قد عادت بعد ساعات من الحادث المروع الذي وقع في منطقة بنهو بمدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، عقب اصطدام قطارين أحدهما مكيف والآخر ركاب، حيث عادت حركة القطارات على شريط السكة الحديد بموقع حادث قطاري محافظة سوهاج، لوضعها الطبيعي، عقب إصلاح شريط السكة الحديد الذي وقع عليه الحادث.

المصدر: اليوم السابع