مصر تصف جنوح السفينة في قناة السويس بـ"شديد الاستثنائية" وتستأنف أعمال التعويم

استأنفت هيئة قناة السويس، محاولة تعويم جديدة بعد ظهر اليوم السبت، في وقت وصف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي جنوح السفينة في قناة السويس بأنه "حادث شديد الاستثنائية".

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ولفت مدبولي إلى أنه من اللحظة الأولى للحادث، استعانت مصر بكافة الإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات الدولية، للتعامل مع هذه الإشكالية الكبيرة، مشددا على أن "كل همنا هو إعادة حركة الملاحة في قناة السويس".

من جهتها، قالت شركة هولندية تعمل لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس إنه من الممكن تحرير السفينة في غضون الأيام القليلة المقبلة إذا تمكنت قاطرات ثقيلة والعمليات الجارية لتجريف الرمال من حول مقدمتها ومد مرتفع إزاحتها من مكانها.

وجنحت السفينة إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر في قطاع جنوبي من القناة وسط رياح شديدة يوم الثلاثاء، معطلة عمليات الشحن العالمية بعد غلق أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم.

المصدر: RT+ رويترز