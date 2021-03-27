 
مباشر

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبارة بمدينة وادي حلفا شمال السودان

أخبار العالم العربي

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبارة بمدينة وادي حلفا شمال السودان
Reuters
عبارة في نهر النيل في العاصمة السودانية الخرطوم، صورة تعبيرية من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q1zp

لقى 5 مسؤولين سودانيين مصرعهم إثر غرق عبارة نيلية بمدينة وادي حلفا أقصى شمال السودان، وفق ما أفاد مراسلنا.

إقرأ المزيد
وزارة الداخلية السودانية: لا اتجاه لإعادة قوانين تقيد الحريات العامة
وزارة الداخلية السودانية: لا اتجاه لإعادة قوانين تقيد الحريات العامة

ولفت المراسل إلى أن فرق الإنقاذ أنقذت 6 أشخاص من العبارة ذاتها، كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين لاستقبال وزير الداخلية الذي يزور المعبر على الحدود السودانية المصرية.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الذين كانوا موجودين على متن العبارة المنكوبة، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصا، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الاستخبارات.

وأكدت وسائل الإعلام أن غرق العبارة نتج عن سوء الأحوال الجوية.

المصدر: RT+tryagnews

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا