مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبارة بمدينة وادي حلفا شمال السودان

لقى 5 مسؤولين سودانيين مصرعهم إثر غرق عبارة نيلية بمدينة وادي حلفا أقصى شمال السودان، وفق ما أفاد مراسلنا.

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ولفت المراسل إلى أن فرق الإنقاذ أنقذت 6 أشخاص من العبارة ذاتها، كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين لاستقبال وزير الداخلية الذي يزور المعبر على الحدود السودانية المصرية.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الذين كانوا موجودين على متن العبارة المنكوبة، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصا، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الاستخبارات.

وأكدت وسائل الإعلام أن غرق العبارة نتج عن سوء الأحوال الجوية.

المصدر: RT+tryagnews