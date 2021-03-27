 
مباشر

اليمن.. مقتل قائد عسكري رفيع في معارك مأرب

أخبار العالم العربي

اليمن.. مقتل قائد عسكري رفيع في معارك مأرب
Reuters FAWAZ SALMAN
القوات الأمنية اليمنية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي تقف بجانب آليات منتشرة في مدينة عدن الساحلية الجنوبية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q1ys

أفادت مواقع يمنية بـ"مقتل قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء أمين الوائلي، أثناء المعارك مع الحوثيين في مأرب".

إقرأ المزيد
اليمن..
اليمن.. "المقاومة الوطنية" تعلن إشهار مكتبها السياسي

وفيما لازال الإعلام الرسمي متكتما عن الخبر، أفاد موقع "الأمناء" عن مصادر عسكرية قولها إن "الوائلي قتل في المعارك الدائرة مع الحوثيين في محافظة مأرب".

فما ذكرت مصادر أخرى أن الوائلي توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء المعارك قبل أسبوع.

ونعى عادل الأحمدي، رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، المقرب من الحكومة الوائلي على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "‏تجاهل سرطان الجسد، وحارب سرطان البلد...لسان حاله يقول: لا عذر لأي يمني يتقاعس عن مقارعة الكهنوت السلالي، ولو كان يعاني أعتى مرض...رحمك الله رحمة الأبرار أيها القائد الوائلي الوصابي الكلاعي الحميري السبتمبري الجسور".

‏تجاهل سرطان الجسد وحارب سرطان البلد. لسان حاله يقول: لا عذر لأي يمني يتقاعس عن مقارعة الكهنوت السلالي ولو كان يعاني...

Posted by ‎عادل الأحمدي‎ on Friday, March 26, 2021

اللواء الشهيد أمين الوائلي.. الروح والموهبة والرصيد يا لهم من قادة عظماء، ويا لها من تضحيات غالية، ويا له من وطن غال...

Posted by ‎عادل الأحمدي‎ on Friday, March 26, 2021

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا