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ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار في القاهرة مع بدء رفع الأنقاض

أخبار العالم العربي

ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار في القاهرة مع بدء رفع الأنقاض
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة
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بدأت قوات الحماية المدنية المصرية، صباح اليوم السبت، العمل على رفع الأنقاض بعقار "جسر السويس" المنهار في القاهرة.

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مقتل خمسة أشخاص بانهيار بناء من 10 طوابق في القاهرة

وعند الساعة الـ3 فجرا بالتوقيت المحلي من اليوم، "تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق متكررة بشارع "الثلاجة"، تقسيم عمر بن الخطاب، بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، حيث انهار البناء السكني المؤلف من 10 طوابق، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة".

وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين، مع استمرار البحث.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

 ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: "اليوم السابع"+ RT

  

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