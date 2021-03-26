مصدر أمني مصري يوضح حقيقة واقعة العبث بعجلة أحد القطارات

صرح مصدر أمني مصري بأن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن عبث شخص بعجلة أحد القطارات، يعود لحادث وقع قبل ثلاثة أشهر.

وقال المصدر: "قام أحد الأشخاص بتصوير الحادث منذ 3 أشهر لموقع "تيك توك" للفيديوهات القصيرة".

وأوضح المصدر، أنه جرى ضبط الشخص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وأنه محتجز حاليا على ذمة التحقيق في القضية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في وقت سابق اليوم عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين، في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: وكالات مصرية