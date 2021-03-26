 
مباشر

مصدر أمني مصري يوضح حقيقة واقعة العبث بعجلة أحد القطارات

أخبار العالم العربي

مصدر أمني مصري يوضح حقيقة واقعة العبث بعجلة أحد القطارات
حوادث القطارات في مصر - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q1wf

صرح مصدر أمني مصري بأن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن عبث شخص بعجلة أحد القطارات، يعود لحادث وقع قبل ثلاثة أشهر.

وقال المصدر: "قام أحد الأشخاص بتصوير الحادث منذ 3 أشهر لموقع "تيك توك" للفيديوهات القصيرة".

وأوضح المصدر، أنه جرى ضبط الشخص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وأنه محتجز حاليا على ذمة التحقيق في القضية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في وقت سابق اليوم عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين، في حادث اصطدام قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: وكالات مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا