التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران صباحا

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه منطقة نجران صباح اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد

يأتي ذلك عقب إعلان المتحدث باسم حركة "أنصار الله" يحيى سريع عن عملية استخدمت فيها 18 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت شركة "أرامكو" في راس التنورة وينبع ورابغ وجيزان وقاعدة عسكرية بالدمام.

#التحالف: تدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه #نجران صباح اليوم#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 26, 2021

وأضاف سريع في بيان نشره عبر "تويتر" أنه تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير بست طائرات مسيرة، مؤكدا أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة، إن "الاعتداء الحوثي على محطة جازان، هو عمل تخريبي وجبان، ويستهدف الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية".

وذكرت الوزارة أنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة والرادعة" لحماية منشآت تصدير النفط.

المصدر: الإخبارية السعودية