العراق.. "كتائب حزب الله" تعلق على استعراض "ربع الله" في بغداد

نفى المسؤول الأمني لدى "كتائب حزب الله" في العراق أبو علي العسكري تنظيم استعراض عسكري لحركة "ربع الله" في بغداد.

وقال في بيان صحفي: "تم نقل قوات من الحشد الشعبي التي نشرف على إدارتها ودعمها إلى أحد أطراف بغداد لأداء مهامها للدفاع عن بلدنا العزيز، وهذا النقل روتيني، ولا يحتاج للتنسيق مع أي جهة، وبسبب بعض العوامل الأمنية والفنية تغير مسار الرتل إلى وسط العاصمة".

وأضاف: "استثمر بعض الشباب المتحمس غير المنضبط هذا المسار ليعبروا عن مطالب حقة، لكن بطريقة غير مقبولة لنا، أما مفهوم ضبط السلاح فإن تم، فيجب أن يسري على الجميع دون استثناء".

وأشار العسكري في بيانه، إلى ما أسماها بـ"الدولة المحتلة" في إشارة للولايات المتحدة، كما "تمنى" من الجهات الإعلامية والحكومية توخي الدقة في نقل الأخبار.

وتابع: "على مدعي الإصلاح والمشاركين في الحكومة النظر إلى حاجات المساكين والمستضعفين، وترك التنابز، وكيل التهم، والتصيد بالماء العكر".

وجدد الحديث عن الموازنة المالية، قائلا: "لا حصة في الموازنة الاتحادية لإقليم كردستان دون تسليم عائدات النفط، والمنافذ الحدودية، مع مراعاة عدم المساس برواتب الشعب الكردي، كما يجب على الحكومة إعادة المفسوخة عقودهم، وتشغيل العاطلين عن العمل، وإعادة البطاقة التموينية، وإرجاع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، لسد رمق الفقير".

وصباح اليوم نظم فصيل "ربع الله" استعراضا لمنتسبيه في بغداد، وأصدر بيانا "بارك فيه السلاح الذي يرفع بوجه الأمريكان وعملائهم"، وحذر من عدم تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي.

واعتبر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن الهدف من استعراض "ربع الله" العسكري، إرباك الوضع وإبعاد للعراق عن دوره الحقيقي.

يذكر أن هيئة الحشد الشعبي في العراق، نفت صلتها بالاستعراض العسكري لجماعة "ربع الله"، وأكدت عملها بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

مصطفى سعدون - العراق

المصدر: RT