العراق.. انتشار أمني مكثف في بغداد بعد استعراض "ربع الله" - فيديو + صور

أفاد مراسلنا في العراق بأن العاصمة بغداد شهدت انتشارا أمنيا مكثفا بعد استعراض جماعة "ربع الله" صباح اليوم.

وذكر مراسل RT أن القوات الأمنية العراقية انتشرت في عدد من شوارع العاصمة مساء اليوم بعد استعراض جماعة "ربع الله" وأن القوات العراقية لم تعلن عن أي حالة طوارئ أو إنذار، لكنها اتخذت إجراءات مشددة في بعض مناطق العاصمة.

RT

وصباح اليوم نظم فصيل "ربع الله" استعراضا لمنتسبيه في بغداد، وأصدر بيانا "بارك فيه السلاح الذي يرفع بوجه الأمريكان وعملائهم"، وحذر من عدم تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي.

واعتبر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الهدف من استعراض "ربع الله" العسكري، إرباك الوضع وإبعاد للعراق عن دوره الحقيقي.

يذكر أن هيئة الحشد الشعبي في العراق، نفت صلتها بالاستعراض العسكري لجماعة "ربع الله"، وأكدت عملها بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

المصدر: RT