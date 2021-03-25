مصر.. طبيب يكشف تفاصيل ولادة طفل بدون بطن وأمعاء في الأقصر

كشف طبيب النساء والتوليد بمحافظة الأقصر المصرية الدكتور حامد سيد أحمد عن حالة نادرة جديدة بعد حالة الطفلة ذات الشعر الأبيض.

وقال إن هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة ويطلق عليها "متلازمة البطن البرقوقية" حيث تمت الولادة بدون بطن وأمعاء.

وأضاف أن المولود الجديد توفي بعد الولادة بساعات قليلة لكونها حالة من الحالات الصعبة التي لا تعيش حيث تعاني من مشاكل ونقص في أجزاء كبيرة من الجسم.

وأضاف أن الولادة بـ"متلازمة البطن البرقوقية" نتيجة زواج الأقارب، ونصح المواطنين بإجراء التحاليل الأزمة قبل زواج الأقارب.

وأوضح أن الطفل ولد ضعيفا جدا وبه عيب خلقي وبلا فتحات إخراج، مبينا أن ذلك يحدث مرة في حوالي 30 إلى 40 ألف ولادة وأشار إلى أن 95% من هذه الحالات تحدث عند الذكور.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT