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الأردن.. حصيلة قياسية جديدة لإصابات ووفيات كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن.. حصيلة قياسية جديدة لإصابات ووفيات كورونا
Reuters MUHAMMAD HAMED
الأردن- أرشيف
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سجل الأردن اليوم الخميس 96 وفاة و8434 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 571290 والوفيات إلى 6277 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 479، فيما غادرت 321 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 7705، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 463893 حالة.

المصدر: "الغد" الأردني

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