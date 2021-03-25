الأردن يعلن شروط السياحة للصيف المقبل

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين عن توجه حكومي لجعل الدخول إلى المناطق السياحية الصيف المقبل في البلاد، مرهونا بتلقي لقاح كورونا.

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وقال دودين إن الحكومة ستشترط على السياح المحليين والأجانب تلقي لقاح كورونا قبل الدخول لمناطق المثلث الذهبي وادي رم والبتراء والعقبة والبحر الميت.

وأضاف أن هذه المناطق يجب أن تكون آمنة حيث تلقى المواطنون والزوار لها لقاح كورونا، مع الالتزام بالتباعد والاشتراطات الصحية.

المصدر: عمون