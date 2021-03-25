السيسي يؤكد ثبات موقف مصر إزاء ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

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وأضاف السيسي أنه يؤكد على ثبات الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، موضحا أن مصر على أتم الاستعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في كافة المجالات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للمنفي لدى وصوله، ثم التقى الرئيس المصري، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ويزور المنفي مصر رفقة نائبه عبدالله اللافي، وهي أول دولة عربية يتوجهان إليها منذ تسلم المجلس السلطة، التي تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

ونقلت "بوابة الوسط" عن مصدر دبلوماسي ليبي أن المنفي ونائبه سيتوجهان إلى تركيا بعد انتهاء زيارتهما للقاهرة.

وكان المنفي ونائبه موسى الكوني، قد زارا يوم الثلاثاء فرنسا والتقيا بالرئيس إيمانويل ماكرون في أول جولة خارجية للمجلس الرئاسي الجديد منذ توليه السلطة في البلاد مؤقتا.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة كان حط في القاهرة في 18 فبراير الماضي في أول زيارة رسمية منذ تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.

المصدر: RT