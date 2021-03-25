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السجن 10 سنوات في فرنسا قد يطال مضيفة طيران تونسية بتهمة خطيرة

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السجن 10 سنوات في فرنسا قد يطال مضيفة طيران تونسية بتهمة خطيرة
Reuters
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كشفت وسائل إعلام تونسية عن تطورات جديدة في قضية تخص مضيفة في الطيران التونسي كانت أوقفت من قبل السلطات الفرنسية في مطار مارسيليا. 

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وأفاد موقع راديو "موزاييك" أن مضيفة الطيران التونسية التي أوقفتها مصلحة الديوانة بمطار مرسيليا، تمت إحالتها صحبة أربعة أشخاص آخرين، من بينهم عاملات نظافة بمطار مرسيليا، إلى النيابة العامة بمحكمة أكس بروفانس.

وذكر الموقع التونسي أن المعطيات المتوفرة، تشير إلى أنالموقوفين الخمسة يواجهون تهما خطيرة وهي"تكوين وفاق بغاية الاعتداء على أملاك الغير".

وأوضحت أن النيابة الفرنسية ارتكزت في توجيه التهم المذكورة، على تقارير أمنية أكدت متابعة تحركات الموقوفين منذ فترة ليست بالقصيرة.

ويواجه الموقوفون الخمسة عقوبات قاسية قد تصل إلى السجن 10 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تزيد عن 300 ألف يورو، يتم دفعها بالتضامن بين المتهمين الخمسة حسب القوانين الفرنسية. 

المصدر: موزاييك

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