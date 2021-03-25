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شكري: توجد فرصة للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة بشرط توفر النوايا الصادقة

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شكري: توجد فرصة للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة بشرط توفر النوايا الصادقة
Reuters /FW1F/David Clarke
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأربعاء، إن هناك فرصة للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة "إذا توفرت النوايا الصادقة".

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وأضاف في حديثه مع قناة محلية أن مصر "تأمل في أن تكون هناك إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي لتوقيع اتفاق بشأن سد النهضة".

وشدد على أن "كل مؤسسات الدولة مجتمعة تدرك جيدا كيفية التعامل مع كل السيناريوهات المحتملة في ملف سد النهضة"، مؤكدا أن هذا الملف "قضية وجودية بالنسبة لمصر".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد الأربعاء أنه يجب التوصل إلى حل فيما يخص أزمة سد النهضة، بعيدا عن أي منهج أحادي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه أكد على "ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيدا عن أي منهج أحادي، يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".

المصدر: RT

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