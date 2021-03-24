 
مباشر
عاجل
مصرع 3 أشخاص جراء زلزال بقوة 5.4 درجة شمال غربي الصين

الحكومة المصرية تكشف مستجدات السفينة المتعثرة في قناة السويس وتنشر فيديو يظهر الأزمة

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تكشف مستجدات السفينة المتعثرة في قناة السويس وتنشر فيديو يظهر الأزمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q1aj

نشر المركز الصحفي لقناة السويس فيديو لمحاولات تعويم السفينة المتعثرة في القناة، بعد أزمة جنوحها وتوقف حركة الملاحة.

إقرأ المزيد
بعد جنوح سفينة ضخمة.. توقف حركة الملاحة في قناة السويس ومصر تعدل نظام عبور السفن (فيديو+ صور)
بعد جنوح سفينة ضخمة.. توقف حركة الملاحة في قناة السويس ومصر تعدل نظام عبور السفن (فيديو+ صور)

وكشف الفيديو عن مراقبة رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع للموقف عن كثب، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من مراكب قطر السفن حول السفينة العملاقة.

وكان مسؤول في شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة (جي.إيه.سي) قد قال اليوم الأربعاء، إن سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس لا تزال عالقة وإن سلطات القناة تعمل على إعادة تعويمها.

ويبلغ وزن السفينة 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن التايوانية "Evergreen"، ومسجلة في بنما.

وتظهر الصور المأخوذة من سفينة أخرى في القناة، أنها قد استقرت بزاوية أغلقت الممر المائي. وتبين أن الحفارات التي أرسلتها سلطات القناة المصرية لمحاولة تحرير السفينة، صغير جدا وغير مناسبة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا