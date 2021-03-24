الحكومة المصرية تكشف مستجدات السفينة المتعثرة في قناة السويس وتنشر فيديو يظهر الأزمة

نشر المركز الصحفي لقناة السويس فيديو لمحاولات تعويم السفينة المتعثرة في القناة، بعد أزمة جنوحها وتوقف حركة الملاحة.

إقرأ المزيد

وكشف الفيديو عن مراقبة رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع للموقف عن كثب، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من مراكب قطر السفن حول السفينة العملاقة.

وكان مسؤول في شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة (جي.إيه.سي) قد قال اليوم الأربعاء، إن سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس لا تزال عالقة وإن سلطات القناة تعمل على إعادة تعويمها.

ويبلغ وزن السفينة 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن التايوانية "Evergreen"، ومسجلة في بنما.

وتظهر الصور المأخوذة من سفينة أخرى في القناة، أنها قد استقرت بزاوية أغلقت الممر المائي. وتبين أن الحفارات التي أرسلتها سلطات القناة المصرية لمحاولة تحرير السفينة، صغير جدا وغير مناسبة.

المصدر: RT