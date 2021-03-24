بغداد وواشنطن تبحثان تبادل تسليم المطلوبين للقضاء

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، تبادل تسليم المطلوبين للقضاء ودعم التحقيق الدولي بجرائم داعش الإرهابية.

وجاء في بيان صحفي لمجلس القضاء الأعلى، أن "الجانبين بحثا التعاون القضائي بين البلدين فيما يخص تبادل تسليم المطلوبين للقضاء".

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وأضاف: "كما بحثا دعم فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) المكلف بجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية".

المصدر: RT