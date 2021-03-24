الحوثيون: لا نقبل بالمقايضة بأي شروط عسكرية أو سياسية لوصول المواد الأساسية لليمن

أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد عبد السلام، أن وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الأساسية استحقاق إنساني وقانوني للشعب اليمني.

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وكتب عبد السلام، في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر" أن "وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الأساسية استحقاق إنساني وقانوني لشعبنا اليمني لا نقبل بالمقايضة به بأي شروط عسكرية أو سياسية".

إن وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الاساسية إستحقاق انساني وقانوني لشعبنا اليمني لا نقبل بالمقايضة به بأي شروط عسكرية أو سياسية . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) March 24, 2021

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعلن الاثنين الماضي، عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في اليمن، تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات وتخفيف الحصار على ميناء الحديدة.

من جهتها، قالت جماعة "أنصار الله" بشأن المبادرة السعودية، على لسان كبير مفاوضيها، محمد عبد السلام، إن "أي مواقف أو مبادرات لا تفصل الجانب الإنساني عن أي مقايضة عسكرية أو سياسية، ولا ترفع الحصار عن اليمن، فهي غير جادة".

المصدر: RT