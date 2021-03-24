 
مباشر
عاجل
مراسلتنا:تحالف نتنياهو يحصل على 52 مقعدا والمعارضة على 56 بعد فرز 90% من الأصوات في انتخابات الكنيست

الحوثيون: لا نقبل بالمقايضة بأي شروط عسكرية أو سياسية لوصول المواد الأساسية لليمن

أخبار العالم العربي

الحوثيون: لا نقبل بالمقايضة بأي شروط عسكرية أو سياسية لوصول المواد الأساسية لليمن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q16k

أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد عبد السلام، أن وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الأساسية استحقاق إنساني وقانوني للشعب اليمني.

إقرأ المزيد
الحوثيون يطالبون برفع الحصار بشكل كامل عن اليمن
الحوثيون يطالبون برفع الحصار بشكل كامل عن اليمن

وكتب عبد السلام، في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر" أن "وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الأساسية استحقاق إنساني وقانوني لشعبنا اليمني لا نقبل بالمقايضة به بأي شروط عسكرية أو سياسية".

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعلن الاثنين الماضي، عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في اليمن، تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات وتخفيف الحصار على ميناء الحديدة.

من جهتها، قالت جماعة "أنصار الله" بشأن المبادرة السعودية، على لسان كبير مفاوضيها، محمد عبد السلام، إن "أي مواقف أو مبادرات لا تفصل الجانب الإنساني عن أي مقايضة عسكرية أو سياسية، ولا ترفع الحصار عن اليمن، فهي غير جادة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا