الحوثيون يطالبون برفع الحصار بشكل كامل عن اليمن

أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد عبد السلام، على ضرورة الرفع الشامل للحصار المفروض على اليمن، وبشكل كامل.

وغرد عبد السلام في "تويتر": "على أعتاب العام السابع، نُذكر دول العدوان بوجوب إنهاء عدوانها بشكل شامل ورفع الحصار بشكل كامل".

وأضاف: "نُذكر بضرورة الفصل بين ما هو حق إنساني كإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، بما لا يكون ذلك خاضعا للابتزاز السياسي والعسكري".

على أعتاب العام السابع نذكر

دول العدوان بوجوب إنهاء عدوانها بشكل شامل ورفع الحصار بشكل كامل، وضرورة الفصل بين ما هو حق إنساني كإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بما لا يكون ذلك خاضعاً للابتزاز السياسي والعسكري . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) March 22, 2021

من جهته، شدد عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة، محمد علي الحوثي، الأسبوع الماضي، على أنه "لا حل سياسيا في البلاد قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار".

وكشف في تغريدة على "تويتر"، عن "وثيقة" تضمنت نقاطا لخفض التصعيد في محافظة مأرب.

وقال: "هذه النقاط التسع بخصوص مأرب التي قدمت قبل فترة لم تقبل من أبناء الشعب اليمني".

هذه النقاط التسع بخصوص مارب التي قدمت قبل فترةولم تقبل من أبناءالشعب اليمني

وهي لا تحمل شروط تعجيزيةولأن لا رغبة في السلام بل يبيعون الكلام ويرفضون النقاط العملية

لم يتم القبول بأي حل لاهذه ولا وثيقةالحل الشامل

ولا حل سياسي قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الاضرار pic.twitter.com/ooD7DtKtHP — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 16, 2021

جمال الأشول – اليمن

المصدر: RT