الحوثيون يطالبون برفع الحصار بشكل كامل عن اليمن
أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد عبد السلام، على ضرورة الرفع الشامل للحصار المفروض على اليمن، وبشكل كامل.
وغرد عبد السلام في "تويتر": "على أعتاب العام السابع، نُذكر دول العدوان بوجوب إنهاء عدوانها بشكل شامل ورفع الحصار بشكل كامل".
وأضاف: "نُذكر بضرورة الفصل بين ما هو حق إنساني كإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، بما لا يكون ذلك خاضعا للابتزاز السياسي والعسكري".
على أعتاب العام السابع نذكر— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) March 22, 2021
دول العدوان بوجوب إنهاء عدوانها بشكل شامل ورفع الحصار بشكل كامل، وضرورة الفصل بين ما هو حق إنساني كإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بما لا يكون ذلك خاضعاً للابتزاز السياسي والعسكري .
من جهته، شدد عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة، محمد علي الحوثي، الأسبوع الماضي، على أنه "لا حل سياسيا في البلاد قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار".
وكشف في تغريدة على "تويتر"، عن "وثيقة" تضمنت نقاطا لخفض التصعيد في محافظة مأرب.
وقال: "هذه النقاط التسع بخصوص مأرب التي قدمت قبل فترة لم تقبل من أبناء الشعب اليمني".
هذه النقاط التسع بخصوص مارب التي قدمت قبل فترةولم تقبل من أبناءالشعب اليمني— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 16, 2021
وهي لا تحمل شروط تعجيزيةولأن لا رغبة في السلام بل يبيعون الكلام ويرفضون النقاط العملية
لم يتم القبول بأي حل لاهذه ولا وثيقةالحل الشامل
ولا حل سياسي قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الاضرار pic.twitter.com/ooD7DtKtHP
جمال الأشول – اليمن
المصدر: RT