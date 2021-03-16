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الحوثيون يكشفون عن وثيقة لوقف التصعيد في مأرب جوبهت بالرفض

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الحوثيون يكشفون عن وثيقة لوقف التصعيد في مأرب جوبهت بالرفض
Reuters Mohamed Al-Sayaghi
عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي
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شدد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، على أن "لا حل سياسيا في البلاد قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار".

وكشف في تغريدة عبر "تويتر" عن وثيقة تضمنت نقاطا لخفض التصعيد في مأرب. 

وقال: "هذه النقاط التسع بخصوص مأرب التي قدمت قبل فترة لم تقبل من أبناء الشعب اليمني".

وأضاف: "هي لا تحمل شروط تعجيزية، ولأن لا رغبة في السلام بل يبيعون الكلام ويرفضون النقاط العملية لم يتم القبول بأي حل، لا هذه ولا وثيقة الحل الشامل".

وتابع: "لا حل سياسيا قبل وقف العدوان ورفع الحصار وخروج الاحتلال وجبر الأضرار".

 

المصدر: RT

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