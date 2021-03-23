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أمير الكويت يعود إلى الوطن بعد إجازة خاصة في الخارج

أخبار العالم العربي

أمير الكويت يعود إلى الوطن بعد إجازة خاصة في الخارج
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
أمير الكويت نواف الأحمد الصباح
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أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح عاد إلى البلاد اليوم الثلاثاء، بعد إجازة خاصة في الخارج.

وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ نواف سافر هذا الشهر إلى خارج البلاد لقضاء إجازة خاصة، بعدما أجرى فحوصا طبية ناجحة في الولايات المتحدة، دون تحدد الوكالة البلد الذي زاره الأمير.

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وتولى الشيخ نواف (83 عاما) الحكم في سبتمبر الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

المصدر: "رويترز"

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