مصر.. تطورات جديدة في قضية الفيديو الفاضح في مترو الأنفاق

أحالت النيابة العامة في مصر متحرش مترو الأنفاق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح النزهة بتهمة الفعل الفاضح.

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وجاء قرار النيابة العامة، بعدما قررت حبس المتهم بتهمة الفعل الفاضح داخل عربة مترو الأنفاق في محطة "قباء" في المترو بالخط الثالث "العتبة - عدلي منصور".

واعترف المتهم بجريمته أمام النيابة وأن الفيديو صحيحا، لكنه كان يعدل ملابسه ولم يتحرش بالفتاة على حد قوله، لكن زعم الشاب يخالف ما ظهر من المتهم الذي فتح "سوستة بنطلونه".

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى فتاة المترو، التي صورت الواقعة، مؤكدة أنها في يوم 13 مارس الجاري، وحال استقلالها مترو الأنفاق، شاهدت المتهم يقوم بفعل فاضح علنا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار، وقدمت المقطع المصور إلى النيابة العامة، التي طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وصولا لتحديد مرتكبها، وقد أسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

المصدر: "الوطن"